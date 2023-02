Karol G dedicó emotivo mensaje a su hermana: “Vero, te amo, y mañana será bonito”

Verónica Giraldo, de 34 años, es la hermana mayor de Karol G, a quien la artista le dedicó uno de sus más recientes sencillos “Mañana será bonito” en el escenario de la Quinta Vergara.

En esta ocasión, la cantante colombiana mencionó que hace unos días su hermana estaba pasando por momentos duros tras haber dado a luz hace pocos días, aparentemente estaría atravesando una depresión post parto.

Revive el momento a continuación:

Rápidamente Verónica reaccionó en sus redes sociales y respondió al emotivo mensaje de Karol G: ”Gracias hermana por darme tanto apoyo, por dedicarme estas palabras y sobre todo esta canción tan hermosa porque sí, mañana será más bonito”, escribió en sus historias de Instagram.

Verónica compartió con sus seguidores los sentimientos que la invaden durante estos días: “Desafortunadamente desde hace ocho días me ha cambiado todo. Estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophi no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila” declaró en un video.

Cabe señalar que Verónica Giraldo se convirtió en madre luego de que varios médicos le dijeran que probablemente no iba a lograrlo debido a complicaciones en su útero.

