“La estupidez en ciertos ‘cerebros”: ‘Cuchillo’ Eyzaguirre criticó con todo el look de Vesta Lugg en la gala del Festival de Viña

La propuesta de Vesta Lugg en la gala del Festival de Viña del Mar dividió las opiniones en la web, esto tras su particular look.

Cabe recordar que la influencer de moda se robó todas las miradas al momento de pisar la alfombra roja, puesto que apareció solamente con ropa interior con algunos toques de brillo en su cuerpo.

Según las palabras de la rubia, su vestimenta iba a tono con las peticiones de la producción del certamen: “No hay nada más sustentable que no comprar nada. Esa es la propuesta que traemos hoy día”.

“También es sentirse muy empoderada en el cuerpo femenino. Estábamos sentadas en la cocina con mi mejor amiga hablando sobre la sustentabilidad en lo cotidiano y el consumo, y me dice ‘sabes que no hay nada más sustentable que no comprar nada’. Y acá estoy, como me ven”, explicó.

Sin embargo, a Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre no le gustó ni justificación ni el look.

A través de una historia en Instagram, el exCQC lanzó una dura crítica en contra de Vesta: “El daño inmenso que hizo el buenismo y la estupidez en ciertos ‘cerebros’”, escribió sin pelos en la lengua.