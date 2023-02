“Lo que es tener pitutos”: Arremeten contra María Luisa Godoy por foto de sus hijas junto a Tini Stoessel

Maria Luisa Godoy compartió un tierno encuentro en sus redes sociales, en donde podemos ver a sus retoñas compartiendo junto a la cantante argentina Tini Stoessel tras su presentación en el Festival de Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora del certamen escribió: “Gracias @tinistoessel por compartir con mis niñitas. Te amamos. Todo el éxito en tu primera vez en el Festival de Viña”.

Sin embargo, este hecho provocó duras reacciones en la plataforma, quienes aseguran que utilizó su puesto para conseguir que sus hijas conocieran a su ídola.

“Eso se llama tener pituto, concuerdo con otros comentarios mi hija es fanática desde la serie violeta y yo ni con el sueldo de un año podría llevarla a viña a ver a Tini... nada que hacer”, “Estos privilegios no debiesen hacerse públicos”; “Como dice mi madre ‘autoridad que no abusa... pierde su prestigio’”.

Aunque no todo fue negativo, ya que algunos seguidores del rostro de TVN salieron a defenderla asegurando que ellos también harían eso y más para ver felices a sus hijos.

“La que puede, puede y la que no que pase de largo y no le da me gusta a la foto. Paren con el odio y la envidia, quién no aprovecharía el momento, bien por ellas”, “Que amargados. Seguro si tuviera la oportunidad de hacer felices a sus hijos no lo harían”, “Que horribles los comentarios, cero sentido de empatía”; entre otros mensajes que se tomaron de buena forma la acción de María Luisa Godoy con Tini.