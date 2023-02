“Ya no se habla de cuerpos, ya no se habla de tallas”: Karen Bejarano lanza fuerte crítica a “El Colombiano” tras la gala de Viña

Los comentarios de Nelson Beltrán, más conocido como “El Colombiano”, en la gala de Viña del Mar provocaron diversas reacciones entre los asistentes al evento de la Ciudad Jardín, entre ellas la de Karen Bejarano.

La cantante alzó la voz tras los dichos del hombre en medio de la transmisión de Canal 13 y TVN, en donde en más de una ocasión habló sobre el aspecto físico de los invitados.

“Creo que los comentarios que hizo no vienen al caso. Él se mandó un comentario, por lo menos de mi look, que encontré totalmente innecesario”, comentó Karen en una conversación con Página 7.

Asimismo, aseguró que no entendió algunas de las expresiones de Beltrán. “Si bien dijo ‘no tengo idea de qué se trata este concepto’, todos los invitados enviamos los detalles de nuestras propuestas, de qué eran las telas, por qué era sustentable, amigable con el medioambiente, etc.”, añadió.

“Era para que él se lo estudiara y, al parecer, se estudió bastante el de otros, pero el mío no… no sé qué pasó ahí”, sostuvo.

¿Solo cahuín?

En la misma línea, Bejarano aseguró que “estamos en otro Chile” y que por esta razón “hay que actualizarlo y traer a gente que de verdad entienda sobre este tipo de eventos, que no sirva solo para el cahuín”, indicó.

“Nosotros íbamos escuchando todo lo que él iba a diciendo cuando los invitados caminaban por la alfombra roja”, recordó tras su paso por la alfombra roja.

“Eso también perjudica. Si una persona no es segura, se puede desmoronar y sentir muy mal. Y esa alfombra de 200 metros se te puede hacer eterna”, señaló.

Los comentarios de “El Colombiano” sobre su vestimenta en el evento provocaron incomodidad en Karen, de hecho contó que tras escuchar las críticas quiso “caminar rápido y salir lo más pronto posible de este lugar”, señaló.

Finalmente, enfatizó en que los comentarios de Nelson Beltrán “no están acorde a los tiempos que vivimos. Decir que una de las niñas, para entrar en su vestido, tendría que haber dejado de comer al menos tres días… ese tipo de comentarios no tienen que ser transmitidos en un programa donde lo ve toda la familia. Ya no se habla de cuerpos, ya no se habla de tallas”, sentenció.