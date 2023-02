Di Mondo reveló que su expololo le pidió la mano: “Me pidió matrimonio, pero fue muy casual”

En “Hoy es hoy”, Pamela Díaz le hizo una importantísima pregunta a sus invitados Daniella Chávez y Di Mondo, si eran felices. Ambos respondieron que sí, pero el fashionista señaló que no está 100% feliz porque se separó hace seis meses de su pareja de más de 16 años.

Daniella le preguntó si se habían casado, y Di Mondo le dijo que no, por lo que le consultó si es que lo habían hablado y él le respondió que sí. “Me pidió matrimonio” reveló entre risas, “pero fue muy casual”, señaló Di Mondo.

Solo necesitaba unas palabras bonitas

“Esto fue en enero de 2021, me dijo ‘oye casémonos’. Él no es taaan romántico, pero para mi cumpleaños me escribe una carta bonita. Si él me hubiese dicho unas palabras un poquito románticas, le hubiese dicho que sí. El anillo y esas cosas me dan lo mismo”, comentó.

Di Mondo afirmó que solo necesitaba unas palabras bonitas de su pareja para darle el sí, no una sorpresa. “Con que me hubiese dicho: ‘casémonos, eres el amor de mi vida, quiero estar contigo el resto de mi vida’, una cosa así”.

Pamela dijo que le costaba expresarse en palabras de una forma romántica, pero Di Mondo señaló que a su expareja no le dificulta eso. “A lo mejor se le ocurrió que quería, a lo mejor se cortó (el habla) no ma’, también puede ser. Yo le dije que no (...) ‘¿de esa forma me decis?’ le dije, ‘por esa forma no’”, terminó.