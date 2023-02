“Fueron un poco fuertes”: Bernardo Borgeat reaccionó a los “piropos” de Belén Mora en su rutina de Viña

Belén Mora sigue dando que hablar tras polémica presentación en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar. En este contexto, es donde la pareja de Carmen Gloria Arroyo, Bernardo Borgeat, dio su opinión tras ser nombrado en la rutina en la Quinta Vergara.

“Lo que más admiro de Carmen Gloria es que pu... que se alimenta bien la amiga. ¿Han visto al pololo? que Dios me lo bendiga, que la virgen del Carmen me lo proteja con el manto sagrado y que las lagrimitas del niño Jesús lo limpie de pecado”, comentó la humorista a modo de “piropo”.

“Le falta el Ketchup nomá”, aseguró. “¿Por qué no me aliñai’ la malaya?, oye Berni... ¿por qué no me fileteai’ el lomo vetado”, preguntó la “Belenaza”.

Parece que no le gustó

Según lo consignado por RBB, al argentino no le gustó mucho cómo fue nombrado en la rutina. “Estuvo demasiado sobre exaltada. Como que iba demasiado arriba, sin saber mucho, pero me da la impresión que no supo escuchar un poco al público. Darse el tiempo de enganchar, como que iba un cambio más arriba”.

Con respecto a las menciones: “Se agradece, por un lado, aunque fueron un poco fuertes los piropos... De repente estuvieron un poquito pasaditos”, aseguró.

“Pero uno está acostumbrado e igual se agradece que me haya tenido en cuenta en la rutina”, agregó Bernardo.