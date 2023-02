Lorena Capetillo defendió a Pamela Leiva después del condenable beso sin consentimiento que le dio Kiwi

En sus labores como notero, Kiwi realizó la condenable acción de besar sin consentimiento a Pamela Leiva, lo que terminó con su despido. Su falta de límites y respeto sigue dando de qué hablar en las redes sociales, y la actriz Lorena Capetillo entregó su opinión en una publicación de TiempoX.

“‘Color por un topon’; ‘diva’; ‘lo de los relojes es más grave’; ‘si hubiese sido otro más poderoso le habría aguantado el beso’; y un largo etc. Estos comentarios, solo llevan a minimizar un acto concreto y alejado de lo fundamental: nunca fue el plan de Pamela ser besada en esa nota o entrevista. Ese es el límite”, comentó.

“Aunque parezca insignificante para muchas y muchos, ella manifestó algo distinto y eso se respeta, se respeta tan solo porque a ella no le gustó/no le pareció/la incomodó, etc. Tampoco ‘es culpa de ella’ que lo echen por haber manifestado no haber estado de acuerdo con el beso”, agregó la actriz.

“Debemos dejar de cuestionar a las mujeres cuando ponemos un límite en algo. El límite que sea. Dejar de relativizar y normalizar actos que generen la más mínima incomodidad en otro ser humano. Si algo no te gustó, no te gustó no más, ese es tu límite, y no se cuestiona, se respeta”, sentenció Lorena Capetillo.