Pamela Díaz se mordió la lengua para no echar al agua a animadora: “¡Qué ganas de decir el nombre!”

El exitoso podcast de Pamela Díaz, “Hoy es Hoy”, está en versión festivalera, y la “Fiera” nuevamente está sentada junto a grandes entrevistados para hablar tanto del Festival de Viña del Mar como de la vida. El último capítulo tenía como invitados a Di Mondo y Daniella Chávez, y en ese espacio hablaron sobre la cercanía con la gente.

Di Mondo y Díaz discutieron la afabilidad que ellos tienen con las personas, y cómo se relacionan con su público. En este contexto, la “Fiera” señaló que no todos los rostros son cordiales con la gente, “hay famosillos querida people, esto no es chiste, que cuando uno los conoce muy buena onda, pero con la gente no les gusta”.

“¡Para que dónde la vean, la pifien!”

“Yo una vez escuché a una, que no voy a decir el nombre porque estoy en un momento, igual que mis amigos, muy zen, muy ubicada y Chile cambió”, partió Pamela. “Voy a decir lo que me dijo una mina, que es conocida, trabaja todavía en televisión, ella es de edad”, continuó la “Fiera”.

“Estaba lleno de gente y se sacó fotos con todos, pero después cuando terminó de sacarse fotos, dijo ‘oh, hay un olor a vienesa. Me carga, me siento con olor a vienesa’. Entonces yo le digo ‘¿cómo sientes olor a vienesa? ¿qué pasó?”, prosiguió Díaz.

“Ella se había sacado fotos con ene gente, ‘como olor a fritura’, dije cómo a fritura, ‘no, es que la gente se me acerca y como que anda hedionda’”, reveló. “¡Qué ganas de decir el nombre! ¡Para que dónde la vean, la pifien! Estoy tan ubicada y tan zen, que no lo voy”, terminó Pamela Díaz. Sin embargo, Di Mondo ya tiene sus sospechas de quién se trata.