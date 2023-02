Se hizo viral en TikTok por asegurar que fue abuela con 22 años

La tiktoker Keren Canelón, de origen venezolano, se ha vuelto viral a través de un video compartido en su cuenta de TikTok @heykeren8, aunque esta vez no ha sido por un baile o algún desafío/reto popular de la plataforma.

Keren ha revelado a sus seguidores e internautas que curiosamente ella nació cuando su mamá tenía 11 años, y posteriormente ella, tuvo otra hija a los 11 años, lo que quiere decir que su mamá se convirtió en abuela a sus 22 años.

¿Abuela a los 22 años? ¿Es posible?

Actualmente la abuela tiene 33 años, la hija 22, y la nieta 11 años, cabe destacar que Keren tuvo recientemente una bebé que cuenta con 2 meses de nacida, la cual sería la hermana menor. En el video compartido se muestra a la familia completa, empezando por la bebé, luego se asoma la hermana mayor de 11 años, posterior aparece la madre de 22 años (Keren) y finalmente la abuela de 33, todas luciendo un aspecto reluciente y fresco.

En la descripción del video coloca la usuaria la siguiente descripción “Ya dejen de criticarnos por ser madres tan jóvenes y mejor sígannos en nuestro ig.”.

El sencillo video ha alcanzado más de 2 millones de reproducciones en tan solo unos días, y generando cientos de comentarios entre los internautas, algunos manifestando que no creen que sea cierta la historia, otros expresando su sorpresa por tal coincidencia, algunos más dicen que son hermanas, ya que en videos anteriores que ha compartido la tiktoker muestra a su madre como su ‘hermana’. “Yo a los 11 me creía Power Ranger”, “Yo a los 11 no podía estar en la zona onda de la piscina”, “Yo a los 11 jugaba que era la Britney Spears”, son solo algunos de los comentarios.

