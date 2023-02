Arturo Longton empatizó con sus haters: “Si yo me viera de afuera, también me encontraría un imbécil y me odiaría”

El exchico reality Arturo Longton sigue despotricando en contra de Belén Mora tras su rutina del Festival de Viña. En el podcast “Hoy es Hoy” de Pamela Díaz, el exconcursante de “La Granja” estuvo de invitado junto a Daniel Fuenzalida, y discutieron la rutina de la comediante.

Longton seguía picado por la rutina de Mora, y enojado porque le dieron la gaviota de plata. Por esto, Pamela Díaz le preguntó por qué le caía tan mal y Arturo le dijo “no me cae tan mal (...) yo soy una persona súper perceptiva, y para mí ella no es una buena persona, no es alguien que tenga buenas energías, me transmite algo súper negativo”.

La “Fiera” y el “Huevo” estaban anonadados debido a los dichos de Longton, intentando comprender los motivos detrás de la animosidad. Ellos le preguntaron si la conocía, y Arturo dijo que esperaba nunca conocerla, por lo que la animadora le contestó: “entonces no puedes hablar así po’, hay gente que habla mal de tí sin conocerte, ¿te parece bien?”.

“Si no me conociera...”

“Sí, me parece bien”, respondió el exchico reality para la sorpresa de Daniel y Pamela, quienes se rieron con su respuesta. “Si yo me viera de afuera, también me encontraría un imbécil y me odiaría. Obvio, yo entiendo a la gente que le caigo mal, ¿cómo no les voy a caer mal? si es cosas de mirarme no ma’. Si yo me viera de fuera, también me caería pésimo”, continuó Longton.

Debido a esto, el “exHuevo” le preguntó: “Entonces, tú cuando te ves en la tele, te caes mal”. Por lo que Arturo Longton le respondió “si no me conociera... sí”, provocando las risas del resto de los presentes. “Si me conocieran en persona, cambia”, prosiguió Arturo.

“Entonces, Belén puede provocar lo mismo”, contra argumentó Daniel, y Longton le dijo que no. A modo de coro, Pamela Díaz y Daniel Fuenzalida le preguntaron por qué, pero Arturo Longton no supo qué responder, se quedó en silencio y rompió en risa.