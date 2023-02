Gino Costa habló por primera vez después de hacer pública su relación: “Estas cosas hay que visibilizarlas”

Al final de la edición de este jueves de “Buenos Días a Todos”, hablaron sobre la entrevista que dio el animador del matinal Gino Costa a la Revista Velvet , en donde habló sobre su relación de pareja con Miguel Ángel “Pollo” Campos, con quien lleva un año.

Dentro del panel, estaba presente el periodista que realizó la entrevista, Jon Reyes, y habló sobre cómo se gestó todo. Él señaló que era amigo del pololo de Gino desde hace unos años y que afirmó que nunca había visto a su amigo tan feliz con una pareja.

Reyes le propuso hacer esa entrevista para mostrar el amor que veía en la pareja, “más que ‘salir del clóset’, no fue así, nunca la entrevista fue pactada como en ese sentido”, comentó.

Él señaló que se trataba más de “contar su buen momento televisivo que está viviendo Gino en el canal, cómo ha sido su vida, trayectoria; y también dentro de ese marco, hablar de lo que es su relación con Pollo, que están juntos desde hace un año”, señaló Jon Reyes.

Una avalancha de amor

“No es fácil, he recibido una avalancha de puro cariño, de puro amor. A veces, estas cosas hay que visibilizarlas para que no se condenen más y (para que no) estemos viviendo momentos súper difíciles, cuando uno simplemente ama”

yo me quedo con una frase maravillosa que me llegó fuertemente anoche de fito paez ‘nadie debe ni puede vivir sin amor’.