Hasta grabaron un TikTok: joven se emborrachó, robó un caballo y sus padres lo echaron de la casa

En redes sociales podemos encontrar algunos relatos que nos dejaran bastante sorprendidos y, que al mismo tiempo, nos sacan una sonrisa. Este es el caso del un joven tiktoker que hace solamente un par de días publicó una particular historia que vivió mientras se encontraba borracho.

El usuario de la plataforma Mau López contó una extraña acción que realizó luego de ser abandonado por sus amigos por estar muy ebrio y decidir llegar caminando a su hogar. En el trayecto, el sujeto se topó con un caballo y no encontró nada mejor que robarlo para llevarlo a su casa.

“Estoy de mala copa (ebrio), me dejaron tirado en la calle, pero mira un caballo. Hola, caballito, ¿qué haces aquí solo? No está amarrado, me lo voy a llevar a mi casa”, dice en el registro y bautizó al animal como “Tiro al Blanco”, haciendo referencia al personaje de la película “Toy Story”.

Posteriormente, el joven llegó a su casa y le pidió al animal que no haga ruido porque sus padres lo pueden pillar. “Ya llegamos a mi casa, vente caballito, vente. Silencio, que nos van a escuchar”.

En las imágenes se puede ver como Mau lleva al caballo por el salón hasta llegar a la cocina. “El caballo está caminando solo como Juan por su casa”, relató.

“Por tu culpa nos cacharon”

“No puedes hacer ruido, ahí están mis papás”, le dice el joven mientras se encuentran en la cocina, donde ambos comieron un snack nocturno.

“Ya estamos aquí comiendo, le voy a dar una zanahoria”, relató. Sin embargo, la voz del padre cortó el particular momento: “¿Quién anda ahí, Mau?”, preguntó la voz.

Posteriormente, el influencer cuenta que sus padres lo terminaron pillando y lo echaron de la casa con su nuevo amigo de cuatro patas.

“Ya me sacaron de mi casa con el caballo, pero no lo quiero dejar aquí en la calle porque no tiene dónde dormir, entonces lo voy a dejar amarrado en el jardín de enfrente de mi casa y voy a dormir con él en la hamaca”, comenta.

Mientras caminan por el patio, Mau le reiteró al caballo que no haga ningún sonido: “Tú ya no hagas ruido, porque por tu culpa nos cacharon”.

Antes de dormir, el tiktoker le colocó un cubeta con agua y le preparó una zona para que su nuevo compañero también descansara. “Aquí te vas a quedar a dormir y te voy a pedir por favor que no hagas ruido, no hagas desmadre porque ya me sacaron una vez de mi casa y ahora tengo que esconderme y dormir en la pinche hamaca por tu culpa. Pero te quiero mucho, Tiro al Blanco”, le confiesa el caballo.

Finalmente Mau López y su caballo “Tiro al Blanco” grabaron una de las tendencias de TikTok mientras se encontraban en la cocina, el cual también fue viralizado en la red social.