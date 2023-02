“Nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi”: Pamela Leiva se refiere al despido del notero

“No quería que ese hecho viniera a empañar todo lo que estaba viviendo. Y era mi momento”. De esta forma Pamela Leiva explicó el llamado de atención que le hizo, en pleno despacho, al Kiwi luego de que él le robara un beso. Asimismo, lamentó el despido de TVN del comunicador y asegura que no tuvo ninguna relación con lo ocurrido en el canal estatal, declaraciones que realizó justamente a raiz de la desvinculación del notero de “Buenos Días a Todos” a través de un live desde su cuenta de Instagram.

Leiva relató los hechos tras la exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar la noche del 19 de febrero. Contó que, tras el show, fue a celebrar a un bar de la V Región, muy contenta, y regresó al departamento donde se aloja en estos días en la madrugada del lunes.

Según compartió la comediante, alrededor de las 9 de la mañana se comunica con ella el Kiwi y le avisa que están con un equipo del matinal de TVN afuera de su edificio. Le pareció extraño, pues la noche anterior porfesionales de la señal pública le habían adelantado que, en efecto, querían hacer un móvil en la mañana, pero a contar de las 10 horas.

“Luego me enteré de que no estaba coordinado (con ejecutivos del canal) de que él llegara a mi casa (...) Al parecer, se tomaron decisiones arbitrarias por parte de él”, explicó la humorista. De todos modos, decidió bajar al despacho en directo, pese a la curiosa hora en que llegaron, dada su alegría por la noche anterior.

Sobre el hecho mismo del beso que le robó el Kiwi, señaló que pensó en el momento incluso irse del despacho, pues estaba muy enojada. “No quería que, si me mandaba a cambiar, esa fuera la noticia”, aclaró respecto a el motivo por lo que decidió permanecer en el lugar y limitarse a llamar la atención al notero.

“Nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi”

Pamela lamenta la desvinculación del Kiwi y dio a entender de que puede ser empática con el comunicador. “Entiendo que él lo hizo desde un lado de ansiedad, de desesperación, de querer ser divertido, de ganarse la pega”, explica.

No obstante, afirma que le impactó la situación: “Es muy noventero lo que pasó”.

Respecto de la desvinculación del Kiwi de TVN en particular, Pamela Leiva asegura que no tuvo ninguna injerencia en la decisión del canal estatal. “Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar. Nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi”, afirma.

“Yo no me puedo hacer cargo de los actos y las decisiones que tomaron otras personas”, manifestó la comediante dando a entender que, si bien condenó el beso robado, lamenta el despido y éste escapa a su voluntad.

“Qué lata hacer una noticia por esto”, se lamentó la standapera.

Sobre los argumentos que algunos podrían esgrimir respecto de que no es condenable el beso del Kiwi cuando, precisamente, la humorista besó al actor Gonzalo Valenzuela durante su exitosa rutina en la Quinta Vergara, Pamela aseguró que son situaciones que no se pueden comparar.

“No tiene nivel de comparación el beso con Gonzalo. Él dio el beso consentido. Yo le pregunté, yo vi su cara. Uno inmediatamente puede leer el lenguaje de otra persona y él fue quien se acercó y decidió darme el beso”, señaló

“Sigamos educándonos, chiquillos. Estos son los tipos de actos que tenemos que erradicar”, reflexionó la comediante como moraleja de todo lo sucedido y agradeció las muestras de cariño a través de la red social.