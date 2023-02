“Chilenismos y gentuza rasca quiero lejos”: Lola Melnyck respondió a comentarios sexistas

Condenables mensajes sexistas que dejaron hombres en los comentarios desataron el enojo de Lola Melnyck. Esto terminó con diversos comentarios xenofóbicos, en donde expuso su desagrado por nuestro país y su gente.

Dos usuarios distintos hicieron el mismo obsceno y denostable comentario, en el cual hicieron alusión a una pose sexual. Esto terminó enojando a la bailarina, quien respondió con varios mensajes peyorativos hacia los chilenos.

“Chileno rasca, siendo chileno rasca”, comentó. Ella lamentó meter a todos en el mismo saco, pero afirmó que la mayoría dejan mucho que desear. Alguien le contestó que en Chile comió mucho con los “rascas”, por lo que Lola replicó que: “Comía sola, pero le di de comer a muchos rascas en tu país, así que agradezcan”.

Además, ella señaló que “he vivido en muchos países, viajado por muchos otros. Pero, el nivel precario, como el que vi en Chile, no lo he visto en otros lugares. Y lo peor, es que van de mal en peor”.

“Chilenito”

En otro video, un usuario le comentó “la wea fome”, por lo que Lola contestó que “estás hablando de tí, chilenito? Estoy de acuerdo, ustedes lo son”, y aclaró que decía “chilenito” en forma de desprecio. Acerca de las críticas, Melnyck comentó que aceptaba críticas constructivas, pero “chilenismos y gentuza rasca quiero lejos”.

“La forma de expresarse: ‘la wea fome’, es un chilenismo rasca, pero como ustedes están tan acostumbrados a hablar así, ni se dan cuenta. Eso habla bastante del nivel socio-cultural”, agregó. “Como les hierve el excremento que llevan dentro, al ver una persona que le va bien y que se ríe de ustedes”, continuó en otro comentario.

“Gracias a los ‘fomes’ te forraste”, le señaló otro usuario. “Eso habla muy bien de mi inteligencia. Me ‘forre’, como lo dices, y fui a vivir a un país que me encanta! Y algunos de ustedes (incluyéndote) continúan estancados, sin vida propia, queriendo vivir la mía”, escribió.

“Donde peor daño me hicieron”

De igual forma, se dio un debate donde una mujer le escribió que “discrepo contigo, no se compromete una nación por acciones individuales. Así como no todas las mujeres rusas se venden a hombres para casarse, ni todos los venezolanos que emigran son delincuentes, etc... Es solo caer en prejuicios, y falta de crecimiento personal”.

“Solo habla mal de tí, independiente de que es válido no sentirse a gusto o no adaptarse a otro país e irse del mismo. No ser agradecido de las oportunidades laborales y crecimiento personal que tuviste por años en Chile, y en otros lugares, es lo mínimo. Un poco de respeto por el país o países donde pudiste desarrollarte, eso no quiere decir que soportes ataques, agresividad, etc.. Son cosas distintas”, continuó.

Lola Melnyck le respondió que: “Pues te aclaro que en tu país fue donde peor daño me hicieron durante los pocos años que pasé ahí. Me fui, no quise saber más, pero hasta 13 años después se toman las atribuciones de venir a incomodarme, ¿esperando que me quede callada y solo agradeciendo algo que ustedes inventaron en la cabeza?”.

“Tienen que entender que cada acción, genera reacción. Se atreven a decir tonteras, escondiéndose detrás de redes sociales, acaban leyendo y escuchando cosas que les agradan”, cerró.

Revisa los comentarios

Comentarios Lola Melnyck Fuente Instagram

