Julio César Rodríguez desclasificó el origen de mítica talla de Chiqui Aguayo en el Festival de Viña

En “Contigo en la mañana” comentaron la frecuente salida al baile de Gonzalo Valenzuela en las rutinas de los comediantes, siendo nombrado por Pamela Leiva, Belén Mora y Fabrizio Copano; siendo su capacidad actoral mencionada en la rutina de los dos últimos.

Francisca García Huidobro señaló que eso es algo que sucede debido a estar en la primera fila. “Otra cosa es que estés ahí de jurado y te den como caja porque actúas mal”, señaló Monserrat Álvarez. Por lo que, Fran respondió “pregúntale al Toti Sichel cuando estaba sentado en primera fila y Chiqui Aguayo habló de su...”.

“No quiero hablar de eso porque Toti es mi amigo y quiere olvidarse de eso”, continuó la periodista. “Ese chiste era para mí, ¿sabías?”, reveló Julio César Rodríguez, que fue confirmado por Fran García. Monserrat preguntó por qué no se atrevieron a tirárselo, y JC señaló que fue porque no estaba ahí.

“Me había ido al Cinzano a tomar y a chupar (...) Chiqui me miraba, me miraba y me miraba, y al primero que encontró fue a Humberto”, contó.

Chiqui Aguayo en su rutina de Viña del Mar en 2017, interpeló a diversos hombres que estaban en el público para hablar del tamaño de su pene. “Sichel, de varias fuentes me contaron que lo tenía más pequeño. Yo no lo voy a humillar en público, voy a empatizar con usted”, bromeó, “¿qué pacho?”, dijo en tono burlesco e infantil.