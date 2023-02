Kotex revela que Vesta Lugg no sufrió accidente con la regla y todo responde a una campaña

Derribar los estigmas que existen respecto a la menstruación y visibilizar que todavía hay bastante camino por recorrer para abordar este y otros temas que impactan en la calidad de vida de las mujeres en la sociedad actual, es lo que motivó a Kotex a impulsar “Normalicemos lo normal”, un experimento social que ha buscado generar una discusión en torno a una función fisiológica natural, pero que históricamente ha estado rodeada de prejuicios. Y este jueves Vesta Lugg participó de ella.

La cantante estuvo en el matinal de TVN, cuando de la nada se da vuelta y se puede ver una supuesta mancha de sangre en el pantalón. Vesta contó en su Instagram, sin aún confesar que fue todo planeado en el marco de “normalicemos la regla”, que “estábamos en televisión en vivo (Buenos Días a Todos) y teníamos que seguir adelante, es algo que le he pasado a muchas mujeres, tenemos que normalizar la regla, hay que seguir, es parte de y no me da para nada vergüenza”.

LEE MÁS: Vesta Lugg protagoniza “accidente planeado” con mancha de menstruación en vivo y se desató la guerra en Twitter

Esta mañana, en el mismo programa, la también influencer se refirió a lo que había ocurrido y reconoció que fue una iniciativa que buscaba “Normalizar lo normal” para derribar los mitos que rodean a la menstruación.

Según el informe de gestión menstrual publicado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en 2021, en Chile cerca de un 30% de la población vive todos los meses este proceso que puede extenderse hasta por 40 años.

“El estigma sobre la menstruación ha perdurado en el tiempo al ser visto como algo vergonzoso y limitante; y es el causante de que la sociedad tenga percepciones erróneas sobre el hecho de ser mujer al entender la menstruación como un obstáculo”, dice Eugenia Nieva, Directora de Marketing de Kimberly-Clark Chile.

De acuerdo con el estudio publicado por el Sernac, a raíz de la falta de educación menstrual en los colegios desde temprana edad, muchas niñas, niños y adolescentes se encuentran con la sorpresa de la primera regla (menarquia), que muchas veces les provoca vergüenza y se traduce en que dejen de asistir a clases.

“Sabemos que el 40% de las niñas y adolescentes faltan al colegio durante su periodo menstrual, según UNICEF. Esta continua problemática nos motivó a lanzar nuestra nueva campaña “Normalicemos lo Normal”, buscando reforzar la naturaleza de la menstruación y cuestionando los tabúes sociales para evitar que interfieran en la realización de las mujeres”, asegura Nieva.