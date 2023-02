“Lo de hoy realmente fue patético. Le quiero decir a Ripamonti...”: Cuchillo Eyzaguirre criticó la rutina de Fabrizio Copano en Viña y lo trató de “péndex”

Nuevamente Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre afiló su lengua y se lanzó en contra de Fabrizio Copano y su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar 2023.

A través de sus redes sociales, el exCQC afirmó que: “Yo no quise decir información que uno tiene, directa, de muy buena fuente, de la mano interventora y que realmente ha estado muy encima de lo que ha estado pasando, que es la de la alcaldesa de Viña del Mar”.

“Lo de hoy realmente fue patético. Le quiero decir a la señorita o señora Ripamonti y a todos sus boys que, cuando uno la quiere hacer, no puede ser tan burdo”, complementó.

Asimismo, aseguró que la presentación “del péndex de Copanito, de quien ni siquiera voy a juzgar su actuación, no me interesa, cuando nombra al Merluzo pasó lo único que no ha pasado y no pasaría en ningún escenario de este país: se escuchó clarito y a muchísima gente joven, muy joven, gritar ‘Boric, Boric’. Eso no pasaría en ningún escenario, en ninguna parte de Chile, y cualquier hue... que tenga dos dedos de frente se habría dado cuenta”.

“Eso es la mano absoluta de la alcaldesa de Viña del Mar, su influencia en la organización y es una muestra más de lo que pasó el otro día, cuando esa chica (Belén Mora) se debió haber ido con cueva con un galvano y una patada en la raja”, aseguró.

“Fue patético y fue burdo”

Para finalizar su descargo, el comunicador comentó que “lo de hoy fue patético, fue burdo, pero en realidad tienen razón, es lo que no han hecho otros gobiernos, pero sí es lo que hacen los gobiernos Chavistas, los gobiernos Castristas, lo que hacen los gobierno de Cristina Fernández, y es utilizar estas plataformas para llevarlas a su favor”.

“Esto fue burdo y evidente. ‘Boric, Boric’. ¿Dónde? ¿En qué parte alaban a Boric? Señora Ripamonti, la felicito; organizadores del evento, los felicito, pero fueron un poquito burdos. A papá, y más con la información que uno tiene, no se la venden”, concluyó.