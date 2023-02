Pamela Díaz reveló el “mejor regalo” que ha recibido: Se lo dio un animador de televisión

La animadora del podcast “Hoy es hoy”, Pamela Díaz, le consultó a sus invitadas del día de ayer, Ignacia Antonia y Kika Silva, cuál ha sido el mejor regalo que le han dado. Mientras estaba haciendo memoria, la gente de su equipo le recordaron de un obsequio que le dieron en un programa.

“Me regalaron un cuadro con la foto de mis hijos”, partió, mientras hacía una mímica señalando que era un dibujo. “Martín Cárcamo me invitó a su programa ‘De tú a tú’, a todos les regalaba algo que tenía que ver con ellos, bacán, se emocionaban y todo”, continuó.

“Me llega un cuadro con la cara de Trini, Mateo, Pascu y yo, como una mamá leona, cuidando los niños y abren la cuestión así...”, contó Pamela actuando su expresión de sorpresa. “Parecían delincuentes mis cabros chicos, ‘se buscan’”, reveló causando las risas de sus invitadas.

“Hueón, Trini se veía horrible, la pendeja chica... una huea feísima. Pensé: ‘¿cómo voy a decirles que es horrible?’”, siguió. La “Fiera” señaló que la producción del programa cacharon que no les gustó el regalo, terminaron prontamente el capítulo.

Pamela Díaz dijo que se aguantó mientras estaba el programa, pero una vez que dijeron corte, ella se sinceró con Martín Cárcamo. “Yo le dije: ‘hueón, te voy a decir una cosa, es horrible, no me pueden hacer un huea así”’. Sus hijas tuvieron la misma opinión que Pamela, y le pidieron que no lo colgara en el living.