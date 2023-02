Yamila Reyna después de salir del “Buenos Días a Todos”: “Ellos me apoyaron en un momento difícil”

La animadora Yamila Reyna se despidió este viernes de la conducción del “Buenos Días a Todos”, debido a que se acabó su época de reemplazo tras meses al frente de las cámaras del matinal. La comediante realizó una entrevista con Página 7, donde habló sobre esta experiencia laboral.

“Ha sido un crecimiento profesional muy grande, gracias al gran equipo que tiene el matinal. Me llevo grandes amistades. Dejo el matinal con mucho entusiasmo, porque sé que viene un gran programa a partir de marzo con Eduardo (Fuentes) y la Mari (Godoy). Fue un honor cuidarles la casa y me siento orgullosa de haberlo logrado”, comentó.

La actriz confesó lo importante que fue el equipo del matinal en esta etapa de su vida. “Uno se encariña con el equipo. Ellos me apoyaron en un momento difícil de mi vida personal y eso no sucede todos los días en televisión. Eso lo destaco y lo llevo en el corazón”, señaló.

“Me voy contenta, orgullosa, honrada y agradecida de TVN por haberme dado la oportunidad y sobre todo agradecida de la gente que nos eligió”, agregó Yamila, quien viajó a Santiago para despedirse en el set del matinal.

Se vienen cambios para marzo

A pesar de salir del matinal, Yamila sigue con proyectos en la señal. “Continuamos con ‘Hoy se habla’, estoy ansiosa de retomar las riendas del programa, con los cambios que se vienen para marzo, que están muy buenos”.

La animadora afirmó que se encuentra a la espera de que salgan más proyectos y de que está feliz de seguir construyendo en el canal. “Me he sentido muy cómoda y querida y con ganas de seguir creciendo (...) la vida me ha demostrado que da sorpresas. Estoy dispuesta a que la vida me sorprenda”, cerró Yamila Reyna.