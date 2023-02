“A mí me encantan los del GOPE”: Raquel Argandoña sorprendió con curiosa confesión

El programa “Tal Cual” se despide de Viña después de una semana en la Quinta Región. Por esto, el animador José Miguel Viñuela aprovechó de mandarle un saludo y agradecimiento a Carabineros por ayudarlos a salir del restaurante.

A raíz de este comentario, Raquel Argandoña le preguntó: “¿Eran del GOPE? A mí me encantan los del GOPE, son como Terminator, como guardaespaldas, como la película”.

Paty Maldonado le recordó un encuentro que tuvieron con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales después de un show. “Una vez en San Antonio, nos fue a buscar el GOPE, no subimos al bus y yo no quería bajarme nunca más, me encantó”, contó la Raca.

“Me encantan los del GOPE, con mucho respeto”, terminó Raquel Argandoña, quien también destacó el atractivo de los policías que están en La Moneda, y a los Carabineros en moto.