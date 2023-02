Kika Silva reveló que casi la echaron de un “Tinder para famosos”: “Saqué un pantallazo y...”

Kika Silva, en el podcast “Hoy es hoy” de Pamela Díaz, reveló que está en una aplicación de citas, pero no cualquiera, sino que se encuentra en una especie de “Tinder para famosos”, con el nombre de Raya, y contó sobre su experiencia en dicha app.

“Tengo una aplicación que es genial, se ocupa mucho en Los Ángeles, Nueva York, Londres. Se llama ‘Raya’ y te tienen que aceptar, hay mucho famoso, incluso no puedes sacar pantallazos porque te bloquean la aplicación”, reveló.

“Saqué un pantallazo y...”

Kika Silva contó que se ha encontrado con varios actores, como el de Amsterdam, deportistas. Sin embargo, tuvo un incidente en la aplicación. “Estaba el ex de una amiga y le saqué un pantallazo para mandárselo a mi amiga”, comenzó relatando.

“Ya habían terminado, daba lo mismo, era para mostrarle nada más. Saqué un pantallazo y me mandaron una alerta y me amenazaron ‘una vez más y te sacan’. Es entretenida, te revisan todo y te tienen que aceptar”, agregó.

No obstante, Kika señaló que en realidad nunca ha concretado una cita ni le ha sacado mucho provecho, ya que prefiere un vínculo en la vida real. “Yo no soy buena para las aplicaciones de citas, de hecho la tengo, pero nunca he salido con alguien de ahí porque necesito la conexión... a mí me tiene que pasar algo en vivo, como que ups, pasó un gallo al baño, lo miré y me encantó, me tiene que pasar eso”, aseguró.