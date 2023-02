Yamila Reyna se tomó con humor la talla de Laila Roth: “Yo sé reírme de mí”

La animadora comediante Laila Roth agarró para el leseo a Yamila Reyna en su rutina del Festival de Viña del Mar. Esto tras el escándalo en el que se vio involucrada la panelista de “Hoy se habla” después de que se filtraran pantallazos de conversaciones de su expareja, Diego Sánchez, con otras mujeres.

La humorista argentina confesó que no le revisa el celular a su marido debido a la confianza que le tiene. Ahí las cámaras pincharon a la conductora de TVN y Roth dijo “Yamila... te lo recomendé tarde, pero no hay que revisar el celular”. La actriz argentina se mostraba avergonzada y riéndose de la talla.

“Me reí un montón”

Yamila fue consultada por Página 7 acerca de esta broma que le lanzaron del escenario de la Quinta Vergara. “Me reí un montón. Me había pedido autorización, como buena onda, diciéndome ‘¿te puedo agarrar para el leseo con lo que te pasó?’. Yo le dije ‘sí, no hay drama’”, aseguró.

“No tenía idea de qué se trataba, me sorprendí al igual que todos. Yo sé reírme de mí, o sea, me dedico a eso. Entonces, me lo tomé con mucho humor”, continuó.

Viajó para verla

Reyna aclaró que no hay mala onda con Roth ni que estaba molesta por la broma. “¡Al revés! Yo vine solo para verla a ella. Hoy me fui a Santiago a las cinco de la mañana para despedir el matinal, volví, hice dos programas y ahora solo llegué a la Quinta para ver a Laila”, reveló.

“Quería apoyarla porque es compatriota y porque estar en este escenario es muy importante para todos los comediantes. Sentía esa necesidad”, comentó.

“No sabía lo carismática que era en el escenario. Mi admiración profunda para una persona que jamás se ha parado en un gran escenario y lo vino a hacer en el más importante de Latinoamérica”, cerró Yamila Reyna