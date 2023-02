Atención para que no lo repita: Hombre se quedó dormido y quedó ciego al despertar

El caso de este chico tiene impactadnos a muchos en redes sociales, sobre todo en TikTok, en donde ha mantenido informado a todos sobre su caso. Todo empezó cuando un chico decidió tomar una siesta de 40 minutos y despertó con su ojo completamente infectado, ¿qué fue lo que hizo mal?, lo contó por medio de varios videos.

TikTok suele ser un lugar para ver cosas graciosa, pero en definitiva, también hay casos que suelen dejar con la boca abierta a muchos usuarios. Fue el caso de Mike, quien comentó que se quedó dormido poco menos de una hora con sus lentes de contactos. Cuando se despertó, quiso quitárselos, pero ya era tarde, pues su ojo ya estaba muy rojo

Cuando fue al médico, “encontraron en mi ojo el virus del herpes (o eso pensaron). Me trataron durante un mes entero por el virus. Me cansé de escuchar ‘este es solo un virus muy terco, pero se irá’”. Pero al pasar de los días, Mike notó que las cosas no mejoraban y si en cambio empeoraban.

“Recibí una llamada en la que me dijeron que tenía queratitis por Acanthamoeba. Infección rara, pero grave del ojo que puede provocar una discapacidad visual permanente o ceguera”. Según lo que se explica, el tener tanto tiempo los lentes no deja respirar la cornea, así que puede dar una grave infección que es precisamente lo que le está pasando a Mike, quien desde hace varios meses se encuentra en tratamientos, pero no ha dado suficiente resultado, pues su cornea luce completamente blanca.

El chico ha mantenido actualizados a todos sus usuarios, quienes solamente rezan porque el chico pueda recuperar su vista.