“¡Hue... aprendan a respetar!”: Naya Fácil hizo callar a los “criticones” que la llenaron de memes por su drástico cambio de look

Naya Fácil no para de sorprendr, esto tras publicar en edes sociales el drástico cambio de look que se realizó en su cabello.

Ahora luce unas grandes trenzas de color rubio que llamaron la atención de sus fanáticos, los cuales criticaron su idea y la llenaron de memes y comparaciones odiosas.

Fiel a su estilo, Naya no se quedó callada y alzó la voz ante los estrechos de mente: “Yo comencé a revisar Twitter de ahora en adelante y veo que la mayoría me pela en Twitter, y hue.. a mi me gusta como me quedó el look, de verdad que sí, no pueden ser porque es algo que a mi me gusta”.

“Además que no me gustan las trenzas delgaditas porque todas se hacen las trenzas delgaditas y una debe marcar la diferencia. Las chicas (de la peluquería) me la ofrecieron, pero literal que niña que yo veo tiene esas trenzas, yo quería unas más distintas que el resto”, agregó, tal como consigna La Cuarta.

“¿Saben cuál es el problema del chileno? El chileno piensa que porque todas las demás niñas andan con lo mismo se ve bien, y nadie anda con estas trenzas”, aseguró.

“Todos critican, ‘ay, pero cómo anda con eso, mira como se ve’. Lo mismo que alguna niña que se atreva a usar un vestido más cortito o un short a mitad de cachete, dicen ‘ay, cómo anda así’. Hue.. aprendan a respetar chiquillos, aprendan a abrir sus mentes”, lanzó la influencer.

Asimismo, la joven confesó que “¿si me gusta llamar la atención? Me encanta, donde llegó, actitud, gente, actitud”.

“Este fue uno de los motivos por los que yo me atreví a hacerme este tipo de trenza porque yo en menos de 7 días me voy a fuera de Chile, me voy con este tremendo look porque afuera tienen pensamientos más liberales, aunque menos mal que a mi no me afectan los comentarios porque si no estaría mal”, finalizó Naya.

REVISA AQUÍ ALGUNOS DE LOS MEMES QUE LE HICIERON A NAYA.

Quién le puso un sujetador de cortinas a la Naya Fácil?😭 pic.twitter.com/3GIAhbf6sM — Pusilánime desconocido (@knownpusilanime) February 26, 2023

El nuevo look de la naya facil me recordó esto pic.twitter.com/3kmWiWXwFi — Midnights✨ (@cataswiftie17) February 25, 2023