“Estos fanáticos políticos”: El fuerte descargo de Carmen Gloria Arroyo tras críticas por el agradecimiento a Belén Mora

Hace solo un par de días que Carmen Gloria Arroyo le agradeció a Belén Mora por la mención en su rutina del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, estas palabras le han traído varías críticas provocando la molestia en la abogada.

A través de Twitter, la profesional realizó un fuerte descargo mientras contestaba algunos de los potentes mensajes que le llegaron a través de la red social.

“A mis amigos y a nadie le exijo un ideal político. Viva la libertad de pensamiento concuerde o no con el mío”, escribió de entrada.

Minutos después, Carmen Gloria vuelve a mencionar el tema tras la seguidilla de mensajes, sin entender las críticas solo por agradecer a la “Belenaza” durante el programa “Échale la culpa a Viña”.

“Cree que la película” La vida es bella” está inspirada en ella. No tenía luz, no tenía agua, me duchaba con botellitas de agua fría. Les contaba cuentos a mis hijos y no sentían hambre!...Ridícula”, expresó una usuaria etiquetando a la animadora de TVN.

“Qué aburridos estos fanáticos políticos que con solo suponer una posición política realizan estos hostigamientos. Seguiré elogiando y agradeciendo el talento y el cariño, sea del color político que sea. Los fanatismos están muy cerca de la estupidez y ustedes lo confirman”, aseveró la abogada.

Que aburridos estos fanáticos políticos que con solo suponer una posición política realizan estos hostigamientos. Seguiré elogiando y agradeciendo el talento y el cariño sea del color político que sea. Los fanatismos están muy cerca de la estupidez y ustedes lo confirman https://t.co/YaI0en4j1I — CARMEN GLORIA ARROYO (@CG_ARROYO) February 27, 2023

“Después de agradecer la mención que se hizo de mí y mi programa en la quinta, he estado recibiendo un hostigamiento constante. Comprendiendo que los fanáticos políticos son enemigos que no están a la altura del conflicto, les dejo acá mi respuesta y los empezaré a bloquear”, sentenció Carmen Gloria Arroyo, cortando por lo sano.