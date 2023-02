“No acepto cuestionamientos”: Maite Orsini se refiere a supuesto romance con Jorge Valdivia

Maite Orsini rompió el silencio tras las declaraciones que realizó Daniela Aránguiz, quien aseguró que la diputada se encuentra en relación amorosa con su exmarido, Jorge Valdivia, desde diciembre del 2022. Ante esto, la parlamentaria señaló en su Instagram que no aceptará cuestionamientos a lo que realiza en su vida privada.

“Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”, escribió en un extenso comunicado.

“Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras. En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que la relación y en relación al ex diputado Diaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy, ni he sido amiga de su ex pareja”.

Además, explicó que la declaración la realiza para detener la violencia psicológica y digital hacia ella y su familia.

“En segundo lugar aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en este contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quienes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto. Hago esta declaración con el propósito de qué se detenga la violencia psicológica y digital directa así como las actitudes de quién es indirectamente la de bien hacia mí y mi familia”.

Declaraciones de Aránguiz: “Fui su amante”

De alto impacto resultó el live de Instagram que protagonizara Daniela Aránguiz, en el que confirma que su exmarido Jorge Valdivia está en pareja con Maite Orsini y que en las vacaciones familares que tuvieron en Estados Unidos, estuvo a punto de regresar con él...pero el Mago ya pololeaba con la diputada.

