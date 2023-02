“No es que yo quisiera decir eso”: Ignacia Antonia se defiende tras criticado despacho en el Festival de Viña

La tiktoker chilena Ignacia Antonia estuvo en el centro de las críticas tras una particular transmisión durante el Festival de Viña del Mar 2023.

Todo comenzó cuando los animadores del Social Room de Easy hicieron un contacto con la influencer, quien se encontraba a las afueras del camarín de Polimá WestCoast.

“Y aquí desde el camarín de Poli, les cuento que él ya se encuentra en el escenario”, fueron las pocas palabras que dijo Ignacia para luego volver al estudio.

Claramente, este hecho fue criticado por los cibernautas, quienes aseguraron que este despacho no aportó en nada.

“Momentos que me mantienen humilde”

Varios días más tarde, Ignacia Antonia explicó cómo fue realmente este momento mediante un Tiktok titulado: “Momentos que me mantienen humilde”.

“No es que yo quisiera decir eso, pero por el audífono que tenía acá, me dijeron: ‘Repite esto’”, indicó, asegurando que la culpa fue de la producción de Viña.

“Como 50 veces me dijeron, ‘tienes que decir esto, solo esto’. Así que bueno”, recordó.

Finalmente, pidió que “por favor ya no me dejen hacer cosas estúpidas, no quiero tener más momentos humildes”, concluyó entre risas.