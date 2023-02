Myriam Hernández impacta al contar premonitorio sueño que tuvo sobre el accidente que le costó la vida a Felipe Camiroaga

La famosa cantante Myriam Hernández ha dejado a todos intrigados tras revelar un premonitorio sueño que tuvo relacionado con Felipe Camiroaga, esto durante su visita a “Buenas Noches a Todos” el nuevo programa de TVN conducido por Eduardo Fuentes.

En el estelar, la cantante se refirió a su carrera profesional y algunos aspectos de su vida personal. Durante su aparición en el programa de televisión, Hernández recordó que inicialmente iba a formar parte del viaje en el que ocurrió el accidente, pero tuvo que cancelar en el último momento debido a un compromiso familiar.

“En un momento me dio una fecha y dije que no tenía ningún problema. Recuerdo que esa semana, no me había percatado que mi hijo Jorge tenía un viaje a España con su curso. Y justo mi esposo me pregunta por su maleta y le digo que me falta comprarle un par de cosas. Ahí me avisa que es ese viernes, el mismo día que nos íbamos a Juan Fernández”, relató.

Sin embargo, fue el sueño que tuvo esa semana el que la dejó preocupada. “Justo esa semana soñaba con un avión que se caía y tenía miedo por mi hijo y no le quería dar permiso, le conté a mi esposo eso porque cuando lo cuento no pasa”, agregó Myriam.

“Nos bajamos del viaje, y dejando a mi hijo al aeropuerto, leí que el avión de Juan Fernández cayó”, agregó al relato. Indicando que: “Llegamos a la casa y tenía el estómago apretado porque yo sentí que era cierto. Mi esposo me dice ‘tranquila porque deben ser estas cosas estúpidas que escriben por Twitter’. Después vi las noticias y me puse a gritar porque sabía que nadie estaba vivo”, comentó Myriam.

El relato de Hernández ha dejado impactados a muchos, ya que parece que ella tuvo un presentimiento sobre la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Aunque no hay forma de saber si su sueño estaba relacionado directamente con el accidente de Juan Fernández, es imposible ignorar las coincidencias.

