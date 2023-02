“No le estoy metiendo la lengua. ¿Cómo tan hueone...?”: Pailita se defiende de las críticas sobre las fotos con su madre

Pailita ha sido el blanco de memes y burlas en las redes sociales tras viralizarse algunos registros junto a su madre demostrándose afecto.

A este hecho, se le sumó la controversial broma de Fabrizio Copano durante su rutina en el Festival de Viña del Mar, que también hizo alusión al cantante y a su progenitora.

Sin embargo, y luego de darse a conocer la molestia del artista con el humorista, se viralizó un registro en donde el intérprete analizaba la polémica mientras realizaba un Instagram Live.

“¿Por qué le doy afecto a mi mamá?, ¿Por qué le doy un piquito ya sea en la boca, en la frente o donde sea hueón? Eso no es un beso... no le estoy metiendo la lengua. ¿Cómo tan hueones?”, expresó de entrada y luego trató a sus seguidores como “culiao.. morbosos”.

“¿Cómo me voy a meter con mi mamá tontos culiao...?, ¿Cómo son tan ahueonaos?”, preguntó en la plataforma.

Posteriormente, aseguró que él tiene a su mamá de vacaciones en Cancún y “ustedes giles culiao.. ni siquiera comprar un kilo de pan, bolsas de mierda”, cerró su descargo.

Acá te dejamos el video:

Cabe destacar que no es primera vez en que Pailita asume que este tema le ha afectado en su día a día, puesto que hace solamente un par de horas subió una publicación en donde afirmó que: “Llevan un año haciéndome bullying cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso”, reveló.

“No es fácil llevar todo esto, la mente muchas veces te juega en contra, todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí”, concluyó.