“Te mandaría al psiquiatra”: Anita Alvarado destroza a Daniela Aránguiz tras pelea con Valdivia

Continúa la polémica por las acusaciones de Daniela Aránguiz respecto a que su expareja, Jorge Valdivia, tendría una relación amorosa con la diputada Maite Orsini y, por cierto, tras la pelea en plena vía pública entre la la influencer y el ex futbolista. Situación que Anita Alvarado no quiso dejar pasar y arremetió contra la ex chica Mekano en un live de Instagram, según recoge Deportes 13.

La modelo criticó en duros términos a Aránguiz y la humilló al preguntarle: “¿Qué te importa si está con otra persona, qué te importa?”.

“¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir ‘es que anda por interés con mi marido’. Tú dijiste, no es tu marido, es tu ex, qué te importa. Pero a ella si que no le puedes decir ‘anda por la plata’. ¿Qué te duele? Que sea linda, que sea inteligente, que sea abogada o que sea diputada”, añadió la ex geisha.

“Te dejaría internada para que te recuperes”

Asimismo, la también actriz y cantante le aclaró que “ahora que estás tan picada porque él fue a buscar su ropa, no es que tú lo echaste, no es que le tiraste la ropa para afuera, mentira. Él fue a buscar su ropa y no aceptaste que el fuera a buscar su ropa porque no te gusta que te dejen, te gusta tener la razón”.

Anita fue incluso más allá y demolió a la influencer al afirmar que “si yo fuera psicóloga, yo te mandaría al psiquiatra. Si yo fuera psiquiatra, te dejaría internada para que te recuperes, porque yo creo que estás súper mal y cómo no tener una amiga, alguien que te diga ‘entiende, esto ya no resultó”.

Revisa parte del live de Anita