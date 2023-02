Youtuber japonés que probó sushi chileno ahora se lo quiere presentar a sus compatriotas: “Un mundo de nuevos sabores que nunca había imaginado”

El famoso youtuber japonés @Tabodejapon está en Chile hace un tiempo y dentro de todo lo que ha hecho, está el haber probado el sushi chileno, que como ya muchos saben bien poco en común tiene con su país de origen. Esto lo mostró en el video que subió junto a un amigo, dando su veredicto sobre la adaptación culinaria nacional.

En entrevista con LUN, dijo que “me sorprendió mucho que frían el sushi. Casi me caigo de la silla con solo mirarlo. En Japón no existe el sushi frito. Hay algunos platos japoneses famosos que se fríen. También me sorprendió la salsa teriyaki. En Japón no existe la cultura de comer sushi con salsa”.

LEE MÁS: Youtuber japonés probó el sushi chileno y su reacción es toda una odisea viral

“Había que tener mucho valor para comerlo, porque nunca en mi vida había comido este tipo de sushi, pero cuando lo probé había todo un mundo de nuevos sabores que nunca había imaginado. Tengo muchas ganas de que otros japoneses prueben el sushi chileno”, sentenció.

Cuando probó sushi

“¡Esto no es sushi!”, dijo el youtuber al ver el alimento saliendo de la bolsita de delivery. Ya viéndolo se impresionó, más aún cuando vio los ingredientes: “¿pollo y queso crema!?”.

Pero no sólo esto, porque el chileno le explicaba que acá el roll se hunta en salsa de soya y algunos además en salsa teriyaki. El japonés no lo podía creer.

Sin embargo, luego de decir varias veces que tenía miedo, lo probó. “Delicioso, rico, la huea rica. Primera vez que como algo así”, sentenció.

Antes de terminar, explicó que en Japón el wasabi no se come entero, sino que se puede disolver en la salsa de soya o agregarle un poco al sushi.