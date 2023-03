Daniela Aránguiz se sinceró entre lágrimas: “Jorge siempre me engañó porque me decía que él me amaba también”

El escándalo que tiene a toda la farándula atenta es el triángulo amoroso entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini, el cual terminó con la intervención de Carabineros. Ayer, Aránguiz dio su versión en el programa “Zona de estrellas”, donde trabaja como panelista.

Ella recapituló su historia, y después de contar el reciente episodio de su remember con Jorge, ella se comenzó a emocionar debido a que no se sentía cómoda hablando de su expareja. “Me siento desleal hablando de Jorge acá, yo siempre dije que no iba a hablar del padre de mis hijos”, confesó.

“Pero, siento que lo que Jorge me hizo ahora es como la guinda de la torta después de haber sido humillada toda mi vida y defender lo indefendible, toda mi vida lo defendí de todo. Yo soy la mamá de sus hijos, por último si no me respeta como mujer, nunca me respetó como mejor, pero que me respete como la mamá de sus hijos”, señaló entre lágrimas.

“Estuve toda mi vida enamorada de él”

“Escuchar que él me dice que esto es una mentira para que la otra niña (Maite Orsini) escuche, es lo mismo que él me hizo durante 17 años. Mi mamá y mi mejor amiga me decían ‘pero él ha sido desleal contigo toda la vida’, pero sentarme aquí a hablar mal de él me provoca algo terrible”, continuó Daniela afectada.

“Yo me casé muy enamorada de Jorge, y estuve toda mi vida enamorada de él, toda mi vida. Yo creo que me quería morir al lado de ese hombre, yo siempre soñé con tener una familia, era algo que siempre nos decíamos, ‘ojalá que los últimos ojos que nosotros veamos, sea el del uno al otro’”, reveló Aránguiz.

“Jorge siempre me engañó porque me decía que él me amaba también, y es super duro darse cuenta que tú amaste tanto a alguien, quien nunca te amó como tú lo amaste”, terminó con la voz quebrada.