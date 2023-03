“Me dicen, eres seco, bailaste increíble”: “Guagüito” asegura que siempre lo confunden con guapo actor chileno

El periodista Michael Roldán, más conocido como “Guagüito”, compartió en sus redes sociales algo que le ocurrió cuando iba saliendo del gimnasio y que lo hizo avergonzarse un poco.

“De repente un grupo de mujeres pasan por el lado mío, me empiezan a mirar, y dicen: es el actor”, partió diciendo el comunicador. A pesar de que él no es actor, creyó que solo era una broma, pero no.

“Decían: ‘el de la tele’. Yo dije: entre actor y periodista, se confunden de profesión. Me dicen: eres seco, bailaste increíble. Te vamos a ver todos los días en el baile. Eres súper buen bailarín”, agregó Roldán, tal como consigna La Cuarta.

Ahí fue que se dio cuenta que lo estaban confundiendo con Hernán Contreras. “Ahí caí en cuenta que, una vez más, me estaban confundiendo con Hernán Contreras. No es que me encuentre parecido a él, pero a Hernán también lo confunden conmigo”, comentó.

Por lo mismo, el periodista aprovechó la instancia para hacer una dinámica con sus seguidores y consultar sobre si ellos encuentran que realmente se parece al actor, y además le envió un saludo a Contreras.

“Hago este video para mandarle los respectivos saludos que mandaron a mí. ¿Qué le iba a decir? No, no soy yo. Así que Hernán hay un grupo de mujeres que desea que te vaya muy bien en el baile”, finalizó Michael Roldán.