“Oye, a esta cabra le gusta harto el cuchuflí”: Paty Maldonado arremete contra Maite Orsini tras su romance con Jorge Valdivia

Patricia Maldonado no quiso quedarse ajena a la polémica que involucra a Daniela Aránguiz exponiendo a Jorge Valdivia y su nuevo romance con Maite Orsini.

Cabe recordar que la exchica “Mekano” aseguró que el “Mago” hace varios meses estaría en una relación con la diputada y que hasta se fueron de vacaciones juntos.

En este contexto, fue donde los panelistas de “Tal Cual” decidieron referirse a este nuevo triángulo amoroso que remeció a la farándula chilena.

“Oye, a esta cabra le gusta harto el cuchuflí, digo yo... a la Orsini”, fue la primera reacción de Maldonado tras enterarse del cahuín.

“Mira, el Valenzuela, el Valdivia, el Mario Velasco, Fulvio Rossi... oh, le gusta el huachalomo”, agregó la opinóloga, nombrando algunas de sus exparejas.

Por su parte, Raquel Argandoña solidarizó con la modelo: “A mí me encanta Daniela Aránguiz, una muy buena dueña de casa, esposa y madre. Qué lata que le esté pasando esto”.

“Yo le tengo un cariño enorme a la pareja. Nunca me voy a olvidar de una frase que usó la Daniela, porque es bueno tocar este tema de forma responsable. Ella dijo: ‘Yo le pido a Dios todos los días que me quite un poco el amor que tengo por Jorge’”, complementó Maldonado.

Finalmente, aseguró que “nadie sabe lo que significa ese amor, cómo puedes llegar a inmolarte por esa persona”, sostuvo.