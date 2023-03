“Te admiro”: La particular propuesta de Pancho Saavedra a Pedro Pascal para su próxima visita a Chile

Pedro Pascal se encuentra en su mejor momento en su carrera tras ser protagonizar en las series “The Last of Us” y “The Mandalorian”. Por esta razón, el actor tiene varios fanáticos en nuestro país y en todo el mundo, entre ellos Pancho Saavedra.

Cabe recordar que el talento no solo ha interpretado roles en estas producciones, sino que su éxito comenzó tras sus papeles de Javier Peña en “Narcos” y Oberyn Martell en “Game of Thrones”.

En este contexto y a partir de la gran admiración que siente el comunicador de Canal 13, es que este decidió realizar una particular y gran invitación al actor para conocer algunos rincones de nuestro país junto a él.

“Ven a hacer un ‘Lugares que Hablan’ conmigo, te muestro todos los lugares impresionantes que te aseguro no conoces. Un abrazo, te admiro”, escribió Pancho Saavedra en el post.

Estas palabras fueron bien recibidas por el público chileno, quienes apoyaron la iniciativa de tener a Pedro Pascal en uno de los programas más importantes en el ámbito cultural.