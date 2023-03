Cata Pulido le presta ropa al Kiwi tras despido de TVN: “Lo echan por esa estupidez (...) ¿Quieren igualdad las hue...?”

Tras el receso de “Las Indomables”, Paty Maldonado y Catalina Pulido volvieron todo a YouTube a repasar las polémicas y cahuines que nos dejó la semana festivalera.

En este contexto, es donde las comunicadoras no se quedaron ajenas a lo sucedido con Kiwi, quien le robó un beso a Pamela Levia mientras realizaba un despacho en la Ciudad Jardín. A raíz de esta situación, el notero fue despedido de TVN.

“Lo echan por esa estupidez (...) las mujeres podemos acosar a los hombres, sí, podemos tirarnos encima, pero ellos no. ¿Quieren igualdad las hue...? ¡¿De qué igualdad me están hablando?! ¡Esto no es igualdad!”, disparó Pulido con respecto a la decisión de la señal.

Asimismo, la actriz lanzó una impactante confesión: “No voy a dar nombres, porque no me quiero meter en ningún forro, pero sé que la persona que despidió al señor Kiwi está trabajando hoy en TVN y yo trabajé con esa persona”.

“Esta persona, cuando no estaba al aire, era bastante poco educado y condescendiente con las mujeres. Era de esas persona que (decía) ‘uy, que estai rica’, ‘uy, estai pa ponértelo’, ‘oye, cuándo nos vamos a pegar un polvito’... estoy hablando de ordinarieces de ese tamaño”, contó.

En la misma línea, Cata Pulido volvió a reiterar que no daría el nombre de este sujeto, pero que eran de esas personas que “dan clase de moral, pero entre cuatro paredes se refiere así a las mujeres”.

Finalmente, sostuvo que este tipo de acoso laboral: “No es agradable, tú te sientes incómoda porque además ahí hay una relación de poder. Me parece muy feo, porque yo conozco a esa persona y lo encuentro más feo todavía”.