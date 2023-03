“Maldito Fabrizio, te quiero...”: Presidente Boric recibe de regalo un peluche de Winnie the Pooh en promulgación de Ley TEA

Un particular inicio tuvo la pauta de prensa del Presidente Gabriel Boric, para la promulgación de la Ley TEA. Y es que recibió de regalo un peluche del oso Winnie The Pooh, claramente en relación al chiste que Fabrizio Copano hiciera de él en el Festival de Viña del Mar.

“Miren lo que me regalaron, maldito Fabrizio, te quiero...”, dijo riendo el Mandatario, contagiando a los presentes.

Ley Tea

Despachada desde el Congreso el pasado 20 de enero, la también conocida como “Ley TEA” busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardo de la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con e trastorno, junto con eliminar cualquier forma de discriminación y promover un abordaje integral en los ámbitos social, de la salud y educación.

Para ello, la norma entrega definiciones de conceptos como “persona con TEA” y establece los principios de trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género; intersectorialidad, participación y diálogo social; detección temprana y seguimiento continuo y neurodiversidad.

Junto a esto, incorpora medidas en contra de la discriminación arbitraria.Desde la Plaza de la Constitución, Boric señaló que “vamos a trabajar para que esta ley no sea solamente papel, si no que se implemente en las escuelas, que la obligación de rendir cuenta todos los años respecto a los avances de esta ley venga cada año con buenas noticias, que no dependa de los sostenedores de cada colegio o de la capacidad económica”.

”Para que todas las madres, padres y apoderados puedan tener la tranquilidad que sus hijos e hijas cuentan con el apoyo y acompañamiento adecuado en las escuelas, pero es un solo paso porque esto es para toda la sociedad”, agregó.