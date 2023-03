“Vivimos con un puñal enterrado en el alma”: El desgarrador mensaje del padre de Tamara Moya a dos años de su asesinato

Hace dos años ocurrió el impactante crimen de Tamara Moya, una pequeña niña de 5 años que fue asesinada por un delincuente en medio de una encerrona y frente a su madre.

Esto cuando la niña venía en el vehículo familiar desde Casablanca y fueron interceptados por un automóvil, donde los asaltantes en un intento por sustraer el auto, dispararon hacia el lado derecho del asiento trasero, donde viajaba la menor.

Por eso, su padre, Raúl Moya, recordó esta triste fecha con una triste carta a su pequeña hija.

“Hoy se cumplen 2 años de la injusta partida de nuestra hija. Muchas veces pienso que mi vida antes de aquel 28 de Febrero de 2021 fue solo un sueño, que todos los recuerdos que tenga en mi memoria jamás sucedieron.Sin embargo, para bien o para mal todo lo que guardo en mi mente si fue real”, escribió en su cuenta de Instagram, tal como consigna La Cuarta.

“Mi Tami Tami”

“Todos esos momentos riendo con mi Tami Tami, son parte de mi historia y sin duda son los más felices. A pesar del dolor no los cambiaría por nada. Recuerdo los últimos días cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, también recuerdo la ilusión que tenía por su primer día de clases en su nuevo colegio. Cómo olvidar cuando me pedía que le pusiera pijama a pesar de que sabía vestirse desde los 2 años o que debía dejarle el desayuno servido al salir de la casa para que ella se lo tomara al despertar”, agregó.

Raúl siguió contando el preciado vínculo que construyó con su hijita:

“Bueno, eso cuando ella no se despertaba antes que yo saliera, porque si lo hacía inevitablemente me seguía al baño y no me dejaba ni hacer pipí tranquilo. Éramos tan apegados como un padre y una hija pueden ser y por eso cuando encontraba que me demoraba mucho en llegar me llamaba por celu y en vez de decirme hola me decía “aronde estás papá?”, reveló.

“Sin embargo no alcanzó a aprender a andar en bici, ni tampoco llegó a asistir a su primer día de kinder. Todo eso de lo que hablo son solo recuerdos y mi realidad es que lo mejor de mi vida solo existe en mi memoria”, afirmó.

El padre comentó como su vida tuvo un cambio radical, desde aquel fatídico 28 de febrero del 2021.

“Después de aquel domingo ya nada podrá ser lo mismo y no es porque uno no se de las fuerzas para seguir adelante, sino que porque aquí lo que de verdad importa no es como hace uno, para lidiar con el dolor, lo que importa es que una niña, hermosa y dulce, que hoy debería tener siete años lleva años años metida en un cajón. Para mi o para Camila puede haber terapia e incluso puede haber un futuro, pero para ella ya no hay nada, solo flores y una lápida”, expresó.

También habló sobre los logros que consiguió tras la muerte de su pequeña retoña, y como consiguió la anhelada justicia tras una gran lucha. “A pesar de que el dolor y la nostalgia son los mismos que hace un año atrás, este año tenemos el consuelo de haber cumplido con lo prometido. La Ley Tamara ya es realidad hace meses y los asesinos que quedaban con vida fueron castigados con el máximo que permite la ley”, indicó.