“¿Cómo no va haber alguien que lo aconseje?”: Cata Pulido y Paty Mandonado se lanzaron en contra de Jorge Valdivia tras palabras de apoyo a Maite Orsini

Paty Maldonado y Cata Pulido vuelven a generar ruido por sus filosas lenguas, y esta vez se fueron en contra de Jorge Valdivia, quien salió a darle su apoyo a Maite Orsini tras acusación de Daniela Aránguiz.

Cabe recordar que la exchica “Mekano” reveló que la diputada llamó a una generala de Carabineros para ayudar al Mago tras ser detenido por los uniformados.

En este contexto, es donde las opinólogas repasaron el mensaje que le envió el exfutbolista a la parlamentaria, el cual se llenó de críticas y burlas de parte de los cibernautas.

En primera instancia, Pulido comentó que el Mago “es peor que Benjamín Vicuña” y que admira a Aránguiz por la valentía de exponer a su expareja. Asimismo, la aplaude por “matar dos pájaros de un tiro” tras confesar los detalles más turbios de la relación Valdivia-Orsini.

Con respecto al mensaje, Maldonado aseguró que: “Nunca debió hacerlo, porque eso es hablar mal de su exmujer. Los niños de Daniela y del “Mago” son grandes ya, no son niños chicos, por lo tanto, saben perfectamente bien lo que está pasando, el daño que le están haciendo a esos niños es irreversible. Si no tuvieran hijos, sáquense la cresta, peleen, peguense, lo que tú quieras, pero que él hoy día mande un comunicado lo encuentro muy malo, ¿Cómo no va haber alguien que lo aconseje?” que le diga ‘No hagas hueas, no te metas en la pata de los caballos’”, se preguntó la expanelista de “Mucho Gusto”.

“Es como decirle ‘estoy contigo mi amor y con la otra no’”, añadió Maldonado sobre las palabras de Valdivia.

“Perdón, pero eso es una marico.... muy grande, es muy feo, mandarle públicamente un mensaje de apoyo, qué rotería, ahora sí que se me cayó completamente, sin comentarios. No puedes ser tan vaca, eso es ser muy vaca”, la apoyó la actriz.

Finalmente en “Las Indomables”, Paty Maldonado volvió a mencionar el daño que se les estaría generando a los hijos de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz. “Yo pienso en los hijos, van en el colegio, no falta el alumno que le diga’ ¿Y, cómo te quedó el ojo con tu papá?’ Los cabros son así. Les tiene que doler lo que está pasando. No tener un poquito de respeto por ese lado me parece insólito. La Daniela merecía un respaldo o por último quédese callado, como hombre no debió hablar”, declaró.