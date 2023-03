“Déspota y grosero”: Leo Caprile y Tomás Jocelyn-Holt se enfrentan “a morir” en Twitter

Una virulenta gresca virtual en Twitter protagonizaron el exconductor televisivo Leo Caprile y el excandidato presidencal Tomás Jocelyn-Holt. Se dedicaron epitetos como “tarado”, “déspota” e “imbécil”, entre otros.

Todo se originó con la publicación inicial de Jocelyn-Holt en la que se burló del Mandatario Gabriel Boric al tratarlo de “Presidente ‘con capacidades diferentes’” que “festina su propia ley TEA”.

Entonces, reaccionó Leo Caprile y le restregó sus bajos resultados elcetorales y se rio del famoso porrazo en bicicleta del político, cuando quería llegar a La Moneda.

El round tuitero entre Caprile y Joceyn- Holt

“Afortunadamente no todos somos iguales. Lo más reconfortante de esto, es que una mayoría abrumadora, es diferente a usted ¿Se imagina tamaña tragedia? ¿Le puso rueditas a la bici?”, lanzó el exanimador.

“De nuevo aparece este otro tarado”, respondió el excandidato. “Pero pa’qué le explico al Copihue de Oro. Imbécil”, arremetió.

A su vez, Leo Caprile le replicó llamándolo “candidato presidencial de votación mínima” y le aconsejó “ejercitar su anatomía en una bicicleta estática, por si las moscas”. En otro posteo le señaló que, “aparte de ser déspota y grosero”, tiene “un problema de ‘equilibrio’. Relájese y pedalee su vida hacia el horizonte”.

En contrapartida, Jocelyn-Holt aclaró ser “hostil con tipos como tú”, denominándolo “pobre comediante”. “Dedícate a eso y no discutir sobre lo que no sabes (...) Eres la expresión política de un mundo artístico que comienza a despertar antipatía. Acostúmbrate. Hace poco me tocó Sigrid Alegría. Se ven imbéciles”, disparó.

Finalizando el round, Caprile le enrostró su alcance político y lo mandó a la punta del cerro. “Resulta impresionante su talento para destruir su propio capital político tan pequeño como su estatura humana. Le recomiendo viajar en monociclo hasta la cima del monte. Espero se radique allí”.

Tomás:

La Ley TEA busca promover y resguardar los derechos de personas con capacidades "Diferentes" Afortunadamente no todos somos iguales. Lo más reconfortante de esto, es que una mayoría abrumadora, es diferente a Ud. Se imagina tamaña tragedia?

Le puso rueditas a la bici? https://t.co/DXvfhHzW1a — leo caprile (@leocaprile) March 2, 2023

D'nuevo aparece este otro tarado. Lo q'no entiendes es que no basta consagrar derechos, sobre todo en temas q'exigen desarrollo. ¿Xq'? Xq'judicializas políticas sociales y ahí las trabastes. Anda ver salud, pensiones, el tema q'sea. Pero pa'q'le explico al Copihue de Oro. Imbécil https://t.co/lZW2w1L4Pj — Tomás Jocelyn-Holt (@tjholt) March 2, 2023