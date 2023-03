“El premio a la madre del año me gané”: llevó a sus gemelos a la comisaría para que les tomaran las huellas digitales y poder identificarlos

Una mujer se volvió viral tras exponer su curioso caso en Twitter. La madre cuyos gemelos en ese entonces tenían 45 días, debió llevarlos a la comisaría para que les tomaron las huellas digitales y así poder identificarlos. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, partió escribiendo su caso.

Y bueno, obviamente a esa altura ya tenía la atención de muchos cibernautas, que le preguntaban si finalmente había logrado saber quién era quién.

“Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien. Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, explicó la madre y usuaria de Twitter, Sofía Rodríguez.

“Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz , en persona son iguales”, insistió.

Relató que la confusión se produjo cuando estaban bañando a los pequeños, “creyendo que teníamos todo controlado, uno empezó a hacer pis apuntando al piso, me resbalé con la meada y me hice mierda”.