Raquel Argandoña reveló que su mamá era fanática de “Me Late”: “Mi mamá no se perdía el programa”

La farándula está regresando en las pantallas de la televisión chilena y se está colando en todos los matinales, después del escándalo entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

En el panel de “Tal Cual” hablaron sobre este resurgimiento del espectáculo y recordaron sus épocas en el ojo del huracán farandulero durante la época de “SQP”, “Primer Plano”, “Mira quién habla”, entre otros.

Ellos desclasificaron la incomodidad que existía cuando la familia se enteraba de estos escándalos y evitaban que vieran tele. Marlen Olivari recordó que los periodistas llegaban a entrevistar a su abuelita, y que su papá le avisaba que iban a hablar de ella en “Primer Plano” y que había que verlo.

“Ahhh no, ¿van a ver tele? O sea, yo vine a ver tele. Papá, yo no quiero saber de la tele, hoy no. Hoy yo vine a cocinar, cocinar todos juntos”, contó entre risas la panelista.

Fanática de “Me Late”

José Miguel Viñuela le preguntó a Raquel Argandoña si su mamá le nombraba las polémicas en la que estaba metida, y la conductora le reveló que su madre era una fanática acérrima de “Me Late”.

“Mi mamá no se perdía el programa del Fuenzalida, le encantaba. Pero de repente se ponían medios pesaditos, yo iba a tomar té donde mi mamá y le decía ‘ya mamá, yo vine a tomar té’, y me respondía ‘es que pucha, ven antes o ven después, pero a mí me gusta ver este programa”, recordó Raquel entre risas.

Raquel Argandoña contó que a su mamá le gustaban los cahuines y le encantaba que su hija trabajara en la tele, “su mayor pasión es que su niñita trabajara en la tele”, aseguró.