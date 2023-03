Vale Roth escribió enternecedor mensaje a nombre de su hija: “Tengo bien claro que amor no me va a faltar”

La gimnasta Vale Roth escribió un tierno mensaje en su cuenta de Instagram a nombre de su hija Antonia, que sigue en su guatita. Ella adjuntó esta carta junto a las imágenes de su última ecografía, la cual se hizo en la semana 25 ya que se encontraba ansiosa la futura madre.

“Estoy pesando 740 gramos y mido 33 cm estoy muy grande y seguiré creciendo. Esta vez fue mi abuelita y les cuento que casi se pone llorar igual que mi mamá, par de lloronas jajaja”, escribió. De igual forma, aprovechó de mandarle un beso a las seguidoras que la están apoyando.

“Soy muy afortunada”

“¡Yo sé que está muy feliz porque siento todo! Los cariñitos que me hace mi papá en la guatita cuando mi mamá duerme, cuando me habla y me da besitos. Soy muy afortunada de tener un papá tan bacán. Yo sé que está cansado, él trabaja mucho y está aguantando los cambios hormonales y de carácter que tiene mi mami, pero tranquilo papá yo saldré a llenarte de besitos”, personificó Vale Roth a su guaguita.

La exchica “Yingo” contó que todavía le quedan 15 semanas más a Antonia. Roth señaló que toda su familia espera con ansias la llegada de su hija, incluída su madrina que ya quiere hacerle clases de inglés. “Lo que sé y tengo bien claro que amor no me va a faltar”, concluyó.