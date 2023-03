“Dios no quiere que me case”: Pamela Díaz reveló curiosa interacción durante su boda televisada

Uno de los segmentos de “Terrazas Stones”, el programa de conversación de Pamela Díaz, es el “shock de la verdad”, en donde ella con el invitado del capítulo sujetan un aparato que da la corriente, el que la recibe tiene que responder.

En el último episodio, el actor Fernando Godoy estaba de invitado y la pregunta que le sacó risas a la animadora fue: “¿Te arrepientes de haber televisado tu matrimonio?”. Pamela aseguró que no se arrepiente ya que invitó a 500 personas, y a ella no le iba a alcanzar para tanto; y porque le pagaron en Chilevisión.

“En ese tiempo nos amábamos con el finado”, señaló, pero admitió que en un momento se arrepintió. “Cuando él entra, yo miro así (hacia atrás) y digo ‘no, me está leseando, ¿por qué no me lo dijo antes’”, agregó.

“A lo mejor sueno pesada”

Eso debido al alisado de pelo de Manolito Neira, “yo sé que a lo mejor sueno pesada y todo, pero no sé, dime antes o muéstrame una foto antes, ¿cómo vas a llegar así el día más importante de tu vida?”, dijo entre risas.

Pamela Díaz reveló un curioso momento en su matrimonio, en el cual un productor le señaló mediante señas que alargara. “¿Cómo el cura iba a saber qué era eso? Era para que alargara, así no nos fuéramos a comerciales porque nos estaba yendo bien”, contó la “Fiera”.

“De repente pasa un productor (gateando) diciendo ‘señor Pedro, tiene que alargar’, y yo estaba como ‘Dios no quiere que me case’, esta es una señal”, continuó. La animadora señaló que el cura comenzó a entrevistarla, “yo decía: ‘no me quiero ir, me quiero ir’. Es lo único que me arrepentí, encontré que era falso”, terminó.