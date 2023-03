“Lloré tres veces”: La emoción de Mayte Rodríguez en casamiento de su persona especial

La actriz Mayte Rodríguez junto a su madre, Carolina Arregui, mostraron en sus cuentas de Instagram los bellos momentos del matrimonio que celebró Miguel Ángel Rodríguez, hermano e hijo de las actrices, quien se casó en una íntima ceremonia al borde de la playa en Con Con, consignó Página 7.

“Hoy pásenlo bien, a celebrar su amor y nada más que desearle puro éxito en este nuevo camino”, fue uno de los buenos deseos que recibió la radiante pareja, de parte de otra integrante del clan, María Jesús Sothers, quien también fue la madrina.

Mayte por su parte, comentó su profunda emoción, señalando que “Lloré como tres veces, grité de emoción otras tres y ahora a ponerme tres pasos buenos”, dijo la influencer y emprendedora, quien mostró en sus historias el momento que instalaban la carpa la playa, la torta de los novios, las argollas y los pasos prohibidos que se mandó junto a su hermana, entre otras postales para el recuerdo.

“Gracias por ser mi hijo”

“Amor, amor y más amor. Gracias por ser mi hijo”, expresó también la orgullosa madre de Miguel Ángel, quien nació fruto de la relación de Arregui con su primer marido, el conocido director de televisión Óscar Rodríguez.

“Se casó tu hijo, Miguel Ángel? Felicidades si es así ☺️. ( Espero no equivocarme) Muy hermoso tu hijo! Digno hijo de su hermosa madre”, “Te vez hermosa, regia, estupenda la que puede puede..la que no aplauda!! Abrazos”, “Bellos bellos👏 bendiciones a Miguel en esta nueva etapa de su vida linda @carito_arregui súper elegante”, fueron parte de los comentarios que recibió en el post que compartió junto a su retoño.