“Me está matando antes de tiempo”: Loreto Aravena protagonizó divertido fail con pescador

La actriz y animadora Loreto Aravena protagonizó un divertido momento cuando entrevistaba a un pescador de la caleta Portales, en Valparaíso, para su programa de Canal 13 “Somos Caleta”. Chascarro que ocurrió justo en el instante más emotivo de la conversación, el cual terminó a carcajadas, consignó Página 7.

El gracioso fail ocurrió cuando el hombre hablaba sobre la triste muerte de un familiar producto del Covid.

“Me dieron ganas de llorar, porque el año pasado se murió mi tío. Le dio COVID. Yo lo fui a ver el último día, antes que de fuera al hospital… me dio pena”, alcanzó a decir emocionado.

“Eso me golpeó, me marcó. Él fue mi guía, el padre que no tuve. Él se encargó de mí, era mi apoderado en el colegio. Nunca pensamos que él se iría así”, agregó, añadiendo que su familiar murió a los 53 años.

Además, le contó a la actriz que “él fue el que me inició acá. Cada vez que me embarco, me acuerdo de él. En la casa tengo un mural lleno de sus fotos”.

Fue ahí que la exactriz de la serie Los 80 y la teleserie “Soltera otra vez”, intervino, señalando que “pero qué lindo, porque entonces no se ha ido, sigue presente”, expresó emocionada.

“Me está matando...”

En ese momento, interesada en la historia Aravena quiso conocer el nombre del querido familiar, lo que dio paso al imprevisto chascarro, quebrando la emotiva conversación pero dando paso a un simpático instante.

“¿Cuál es su nombre?”, preguntó la actriz al pescador, quien respondió: “Felipe Ugalde”. Sin embargo, ese era su nombre, no el de su tío, ya que se confundió ante la consulta de Aravena.

“Ya poh, un beso al cielo para Felipe Ugalde”, alcanzó a decir la actriz, momento en que él rectificó: “Ah, no poh, el nombre de mi tío es Manuel Pérez”, dijo desatando las carcajadas.

“Pucha, me estaba dando el (nombre) de él y yo mandando besos al cielo. Te pasaste”, lo recriminó con humor Loreto. “Me está matando antes de tiempo”, respondió él, quedando el momento para el recuerdo y como un simpático homenaje para su tío.