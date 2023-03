“No eres santa de mi devoción, pero te creo”: Daniela Aránguiz se ganó a las personas tras declaración pública

Sin duda el tema de la semana fue la pelea entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, tras la revelación de la influencer de la relación que su expareja la convirtió en su amante, ya que le escondió que él mantiene una relación con la diputada Maite Orsini.

El escándalo escaló y ahora tiene repercusiones políticas y legales. El día de ayer, Jorge Valdivia publicó un comunicado de prensa en donde acusaba a su cónyuge de violencia intrafamiliar. En el mismo formato, Daniela Aránguiz le respondió a su marido, contradiciendo la versión que él entregó.

Lee más: “La he decidido erradicar para siempre”: Incendiario comunicado de Valdivia contra Daniela Aránguiz

“En cuanto a las acusaciones de maltrato psicológico realizadas en mi contra, es de conocimiento público todas las infidelidades y humillaciones que soporté durante años, donde decidí guardar silencio para proteger a mi familia”, comenzó la panelista de “Zona de estrellas”.

“Es necesario aclarar que fui víctima de maltrato psicológico, verbal, y físico por parte de mi cónyuge en reiteradas ocasiones. Además, de verme manipulada y vulnerada, esto al encontrarme lejos de mi círculo personal de contención, por haber vivido cerca de 13 años en el extranjero”, continuó.

Los comentarios de apoyo

Los comentarios más votados de la publicación de Daniela Aránguiz se trataban de mensajes de apoyo, en donde las personas recalcaron que, si bien no siempre han estado de acuerdo con el comportamiento de la panelista, ahora están de su lado en esta pelea.

“No eres santa de mi devoción, pero te creo lo que relatas en esta declaración. Se parece a la realidad de muchas. Ojalá puedan terminar esto en privado y así evitar exponerte. No es sano... Deseo tu tranquilidad y la de las mujeres que sufren lo mismo”, comentó una usuaria de Instagram.

“Yo te creo aunque no eres de mi agrado, aún así te creo. Me admira mucho (sorprende) ver a tantas mujeres atacándote, pero al machito tu** amable, nada de nada. Ya pasó, la vida sigue y ya perdiste bastantes años, ahora dale con todo”, escribieron.

“Leo comentarios de que no debería ventilar el maltrato...eso es callar y estamos en una sociedad donde la mujer ya no calla tanto que dicen ni una menos,y piden no ventilar la vif? Hay que hablar porque después vienen consecuencias terribles”, agregó una mujer en la publicación.

“Dejalo sin un peso!!!”, señaló una persona. Incluso la afamada escort, Natthy Chilena, quien ha arremetido en contra de Daniela anteriormente, le mandó un mensaje de apoyo a través de la cuenta Infama. “X primera vez estoy de parte de Daniela … ojalá lo haga pebreeee”, comentó.