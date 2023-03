“Aún no logro creer todo lo que viví anoche”: El tierno gesto de María José Quintanilla con una fanática de Caldera

María José Quintanilla protagonizó un emotivo momento mientras se estaba presentando en Caldera tras compartir una especial historia de una de sus seguidoras.

En medio del show, la cantante reveló que una fanática se había contactado con ella para poder conocerla y sacarse una fotografía. Sin embargo, la mujer se fracturó el pie, por lo que le pidió ayuda para lograr cumplir su sueño.

“Mi Coté querida, por años he esperado que vengas (desde “Rojo”, cabra chica tocopilla) y justo ahora que podía cumplir mi sueño, me accidenté el pie. Voy a ir igual si; con bota, bastón y silla de ruedas si es necesario, pero mi sueño es sacarme una foto contigo”, fue el mensaje de su seguidora.

Posteriormente, “Coté” buscó a la mujer entre los asistentes al evento y la lograron subir al escenario para obtener la esperada selfie.

“Primero, ¡gracias Caldera! Segundo, no juzguen mi grabación. Tercero, el video se explica solo… Me hace tan feliz que el equipo me apañe en estas cosas. ¡Gracias! Qué nos vaya bien bonito”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Jessica Salamanca, la gran fan de la chilena, le respondió: “Gracias mi Cote querida, por tu humildad, tu maravilloso corazón, por ser tan sencilla y única. Me cumpliste un sueño y fui tan feliz que aún no logro creer todo lo que viví anoche. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué Dios te bendiga siempre! ¡Eres la mejor del mundo mundial!”.

“¡Gracias a ti! Y, ¡mejórate de tu patita!”, cerró María José Quintanilla.

Acá puedes ver el momento: