“¿Conoces Burger King?”: tiktokera relata las cosas más insólitas que le han preguntado en Europa cuando se enteran que es chilena

Todo un viral se ha vuelto el relato de una joven chilena que vive en Suecia, sobre las preguntas que le hacen en Europa cuando viene de este lado de Latinoamérica. “Les juro por mi vida que estas historias son 100% reales”, dice Daniela Lorenzo.

“La primera que me acuerdo fue cuando estaba carreteando en un hostal, cuando había llegado hace poco a vivir acá a Suecia y en medio del carrete saqué mi celular para grabar una historia y un loco me dice como ‘¿oye y ese iPhone?,’ y yo ‘es mío, no me lo he choreado si esa es tu pregunta’ y me dice ‘sí, pero es como llevas tan poquito tiempo acá, ¿cómo te compraste un iPhone?’ y yo ‘es que lo traje de Chile’ y me dice, ‘¿hay iPhone en Chile’?”

Pero esa es una experiencia. “En ese tiempo conocÍ a una alemana que me dijo ‘Si tú eres de Chile, ¿por qué eres tan blanca?’”.

Y bueno, Daniela le contestó que hay rubios en el país, “no tantos, son minoría, pero existen”, recordó. “Y ella estaba como ‘no puedo creerlo, hay rubios en Chile’”, relató.

Además confesó que una vez “un loco con el que yo había salido me dijo que fuéramos a comer algo y me dice que íbamos a ir al Burger King. “¿'Tú conoces Burger King’? me pregunta”, dijo.

Ella le respondió que conocía Burger King y Mc Donald’s y que incluso había locales de comida rápida en Chile, que en Suecia no.

Revisa acá el video: