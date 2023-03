“¡Está horrible!”: Turista mexicana quedó desilusianada de Valparaíso por tanto grafiti “feo”

Una turista mexicana confesó haber quedado bien desilusionada tras su visita a Valparaíso, cuestionando los grafitis que se han dejado en distintas edificaciones de la ciudad.

Su nombre es Jeniffer Rioja, una usuaria de TikTok, quien conoció la Región Metropolitana y luego “La Joya del Pacífico” tras visitar otros países como Colombia y Perú, tal como consignó Teletrece.

En una breve secuencia, la joven grabó la fachada de un edificio en la intersección de San Martín con Clave, a pasos de la Plaza Echaurren, lugar que no tuvo buena aprobación de la turista.

“Cuando nos dijeron que Santiago no es Chile, que Chile es hermoso, que solo tenemos mala suerte y es más bonito Valparaíso”, señaló en un video, el tema es que se escucha un audio que dice “¡Está horrible!”, y al mismo tiempo subió un emoji de payaso para patentar su desilusión.

Por ese video que subió, fue emplazada por un usuario, quien le indicó que se “quedan con lo feo, pero después esa misma gente va a Lisboa (Portugal) y ven rayones y murales similares a Valparaíso, pero ahí recién les gusta. Valparaíso es hermoso”, le aseguró.

Sin embargo, la joven no se quedó callada y respondió por qué subió el video donde encontraba que Valparaíso estaba “horrible”: “A mí no me gustan este tipo de lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión y arte. Para mí, arte no es, pero no es que esté en contra de los murales bien hechos y los colores”.

“Cuando estuvimos en Perú, en Miraflores, habían muchos murales bien hechos con colores. Esos, para mí, estaban bastante artísticos y bonitos”, agregó la Tiktoker.

“Pero también estoy completamente de acuerdo en que hay barrios feos en todos los lugares. Yo no digo que en México no haya, por supuesto que hay, nadie ha dicho que no, pero a mí no me gustan ni aquí, ni en China ni en ningún lugar”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: “Es cosa de voluntad no más... Aquí cabemos todos”: Las mejores reacciones que han tenido los usuarios al “Súper Lunes” 2023 ]